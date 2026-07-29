Vide grenier spécial jouets à la salle des Fêtes Galan
dimanche 8 novembre 2026 · à la salle des Fêtes · Galan
Informations pratiques
Galan
Vide grenier spécial jouets
à la salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:30:00
fin : 2026-11-08 16:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Les exposants acquitteront un droit de place de 3€ le ml
Les exposants doivent se faire inscrire et le jour de l’événement seront placés par les bénévoles.
Ils arriveront à partir de 7 heures et la vente ouvrira officiellement à 8h30.
Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27.
.
à la salle des Fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 77 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibitors pay a fee of 3? per sq.m
Exhibitors must register and on the day of the event will be placed by volunteers.
They will arrive from 7 a.m. and the sale will officially open at 8.30 a.m.
Registration at the ADMR office, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm Monday to Friday on 05 62 99 77 27.
L’événement Vide grenier spécial jouets Galan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65