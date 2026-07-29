Informations pratiques

Galan

Vide grenier spécial jouets

à la salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:30:00

fin : 2026-11-08 16:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Les exposants acquitteront un droit de place de 3€ le ml

Les exposants doivent se faire inscrire et le jour de l’événement seront placés par les bénévoles.

Ils arriveront à partir de 7 heures et la vente ouvrira officiellement à 8h30.

Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27.

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à la salle des Fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 77 27

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English :

Exhibitors pay a fee of 3? per sq.m

Exhibitors must register and on the day of the event will be placed by volunteers.

They will arrive from 7 a.m. and the sale will officially open at 8.30 a.m.

Registration at the ADMR office, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm Monday to Friday on 05 62 99 77 27.

L’événement Vide grenier spécial jouets Galan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65