Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac
Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac lundi 27 juillet 2026.
Saint-Georges-d’Aurac
Vide Grenier | St Georges d’Aurac
Place Louis de Cazenave (église) Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 07:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Vide grenier à l’occasion de la fête des St Georges de France à St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.
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Place Louis de Cazenave (église) Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 94 85 72 mairie.st.georges.aurac@wanadoo.fr
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English :
Flea market for the St Georges de France festival in St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.
L’événement Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2025-07-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier