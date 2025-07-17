Saint-Georges-d’Aurac

Vide Grenier | St Georges d’Aurac

Place Louis de Cazenave (église) Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 07:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Vide grenier à l’occasion de la fête des St Georges de France à St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

.

Place Louis de Cazenave (église) Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 94 85 72 mairie.st.georges.aurac@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market for the St Georges de France festival in St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

L’événement Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2025-07-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier