Reigny

Vide Grenier sur la place à Reigny

Reigny Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Vide grenier à Reigny

L’association Animations Reigny vous donne rendez-vous pour son grand vide-grenier. Venez chiner, vendre ou simplement profiter d’une journée conviviale au cœur du village. De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir objets anciens, vêtements, livres, jouets et bien d’autres trésors. Une buvette et un espace restauration seront à votre disposition tout au long de la journée. Les exposants pourront s’installer à partir de 6 h, au tarif de 1 € le mètre linéaire (minimum 3 mètres). .

Reigny 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 69 11 29

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English :

Yard Sale in Reigny

L’événement Vide Grenier sur la place à Reigny Reigny a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CHATEAUMEILLANT