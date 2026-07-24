Informations pratiques

Tartécourt

Vide Grenier

Tartécourt Haute-Saône

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Envie de vous débarrasser de certaines choses ou au contraire en acquérir des nouvelles ? Venez exposez ou vous baladez dans le vide grenier de Tartécourt le dimanche 23 août.

Une buvette et une restauration vous attendes sur place !

Pour exposer le mètre linéaire est à 1 euros, vous pouvez réserver au 03 84 92 22 31 ou au 03 84 68 13 47. .

Tartécourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 13 47

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Tartécourt a été mis à jour le 2026-07-24 par JUSSEY TOURISME