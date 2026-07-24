UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tartécourt

Vide Grenier Tartécourt

dimanche 23 août 2026 · Tartécourt

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
70500 Tartécourt
Département
Haute-Saône
Tarif
1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tartécourt

Vide Grenier

Tartécourt Haute-Saône

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Envie de vous débarrasser de certaines choses ou au contraire en acquérir des nouvelles ? Venez exposez ou vous baladez dans le vide grenier de Tartécourt le dimanche 23 août.
Une buvette et une restauration vous attendes sur place !
Pour exposer le mètre linéaire est à 1 euros, vous pouvez réserver au 03 84 92 22 31 ou au 03 84 68 13 47.   .

Tartécourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 13 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Tartécourt a été mis à jour le 2026-07-24 par JUSSEY TOURISME