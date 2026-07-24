Vide Grenier Tartécourt
dimanche 23 août 2026 · Tartécourt
Informations pratiques
Tartécourt
Vide Grenier
Tartécourt Haute-Saône
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Envie de vous débarrasser de certaines choses ou au contraire en acquérir des nouvelles ? Venez exposez ou vous baladez dans le vide grenier de Tartécourt le dimanche 23 août.
Une buvette et une restauration vous attendes sur place !
Pour exposer le mètre linéaire est à 1 euros, vous pouvez réserver au 03 84 92 22 31 ou au 03 84 68 13 47. .
Tartécourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 13 47
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Tartécourt a été mis à jour le 2026-07-24 par JUSSEY TOURISME