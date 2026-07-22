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AGENDA · Tharot

Vide grenier Tharot

dimanche 23 août 2026 · Tharot

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
89200 Tharot
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tharot

Vide grenier

Tharot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Professionnels non admis, buvette et restauration sur place. 2 euros le mètre linéaire.   .

Tharot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 55 56 97 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Tharot a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay