AGENDA · Tharot
Vide grenier Tharot
dimanche 23 août 2026 · Tharot
Informations pratiques
Tharot
Vide grenier
Tharot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Professionnels non admis, buvette et restauration sur place. 2 euros le mètre linéaire. .
Tharot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 55 56 97
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Tharot a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay