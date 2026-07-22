Informations pratiques

Tharot

Vide grenier

Tharot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Professionnels non admis, buvette et restauration sur place. 2 euros le mètre linéaire. .

Tharot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 55 56 97

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Tharot a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay