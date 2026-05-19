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Vide-grenier Touillon-et-Loutelet

Vide-grenier Touillon-et-Loutelet dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue au Cousson

Ville : 25370 Touillon-et-Loutelet

Département : Doubs

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Touillon-et-Loutelet

Vide-grenier

Rue au Cousson Touillon-et-Loutelet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Installation des exposants dès 6h/6h30.
Au programme une quarantaine d’exposants, buvette et repas sur place ! Animé, joyeux, l’événement rassemble toujours plus de personnes. Groupe de musique local HusH lors du repas ! Ambiance pop rock variété française.
Pensez à réserver vos emplacements et pour les gourmets venez tôt pour réserver votre plateau repas !   .

Rue au Cousson Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetestouillonloutelet@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Touillon-et-Loutelet a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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