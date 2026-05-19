Touillon-et-Loutelet

Vide-grenier

Rue au Cousson Touillon-et-Loutelet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Installation des exposants dès 6h/6h30.

Au programme une quarantaine d’exposants, buvette et repas sur place ! Animé, joyeux, l’événement rassemble toujours plus de personnes. Groupe de musique local HusH lors du repas ! Ambiance pop rock variété française.

Pensez à réserver vos emplacements et pour les gourmets venez tôt pour réserver votre plateau repas ! .

Rue au Cousson Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetestouillonloutelet@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Touillon-et-Loutelet a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS