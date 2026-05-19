Vide-grenier Touillon-et-Loutelet
Vide-grenier Touillon-et-Loutelet dimanche 28 juin 2026.
Touillon-et-Loutelet
Vide-grenier
Rue au Cousson Touillon-et-Loutelet Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Installation des exposants dès 6h/6h30.
Au programme une quarantaine d’exposants, buvette et repas sur place ! Animé, joyeux, l’événement rassemble toujours plus de personnes. Groupe de musique local HusH lors du repas ! Ambiance pop rock variété française.
Pensez à réserver vos emplacements et pour les gourmets venez tôt pour réserver votre plateau repas ! .
Rue au Cousson Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetestouillonloutelet@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Touillon-et-Loutelet a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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