Treffendel

Vide-grenier

Treffendel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader dans une ambiance conviviale et animée !

Au programme

Animations

Restauration & buvette

Palets

Fête foraine

Contact

braderiedetreffendel35@orange.fr

06 32 34 59 49

On vous attend nombreux pour une belle journée pleine de bonnes affaires et de bonne humeur ! .

Treffendel 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 34 59 49

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English :

L’événement Vide-grenier Treffendel a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme de Brocéliande