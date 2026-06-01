Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier Treffendel

Vide-grenier Treffendel dimanche 14 juin 2026.

Ville : 35380 Treffendel

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Treffendel

Vide-grenier

Treffendel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Venez chiner, vendre ou simplement vous balader dans une ambiance conviviale et animée ! 

Au programme
Animations
Restauration & buvette
Palets
Fête foraine

Contact
braderiedetreffendel35@orange.fr
06 32 34 59 49

On vous attend nombreux pour une belle journée pleine de bonnes affaires et de bonne humeur !   .

Treffendel 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 34 59 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier Treffendel a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme de Brocéliande

À voir aussi à Treffendel (Ille-et-Vilaine)