Vide-grenier Treffendel
Vide-grenier Treffendel dimanche 14 juin 2026.
Treffendel
Vide-grenier
Treffendel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez chiner, vendre ou simplement vous balader dans une ambiance conviviale et animée !
Au programme
Animations
Restauration & buvette
Palets
Fête foraine
Contact
braderiedetreffendel35@orange.fr
06 32 34 59 49
On vous attend nombreux pour une belle journée pleine de bonnes affaires et de bonne humeur ! .
Treffendel 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 32 34 59 49
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English :
L’événement Vide-grenier Treffendel a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme de Brocéliande