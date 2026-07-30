AGENDA · Tréflez
Vide-grenier Tréflez
dimanche 13 septembre 2026 · Tréflez
Informations pratiques
Tréflez
Vide-grenier
Salle Omnisports Tréflez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association Etoile Sportive de Tréflez vous invite à leur journée vide-grenier. Petite restauration sur place, réservé aux particuliers. Bulletins d’inscriptions disponible en mairie.
Entrée 1,50€ avec boisson chaude. .
Salle Omnisports Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 7 68 07 69 48
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English :
L’événement Vide-grenier Tréflez a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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