Informations pratiques

Tréflez

Vide-grenier

Salle Omnisports Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Etoile Sportive de Tréflez vous invite à leur journée vide-grenier. Petite restauration sur place, réservé aux particuliers. Bulletins d’inscriptions disponible en mairie.

Entrée 1,50€ avec boisson chaude. .

Salle Omnisports Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 7 68 07 69 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier Tréflez a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX