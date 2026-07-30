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AGENDA · Tréflez

Vide-grenier Tréflez

dimanche 13 septembre 2026 · Tréflez

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Salle Omnisports
Ville
29430 Tréflez
Département
Finistère
Tarif

Tréflez

Vide-grenier

Salle Omnisports Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’association Etoile Sportive de Tréflez vous invite à leur journée vide-grenier. Petite restauration sur place, réservé aux particuliers. Bulletins d’inscriptions disponible en mairie.
Entrée 1,50€ avec boisson chaude.   .

Salle Omnisports Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 7 68 07 69 48 

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English :

L’événement Vide-grenier Tréflez a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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