AGENDA · Tresson
Vide grenier Tresson
dimanche 20 septembre 2026 · Tresson
Informations pratiques
Tresson
Vide grenier
Parking derrière l’école Tresson Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
C’est le moment de faire du tri ou de vous faire plaisir !
6h30 arrivée des exposants (réservation obligatoire 2€ le mètre linéaire).
Buvette et barbecue sur place. .
Parking derrière l’école Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23 faitesatresson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s time to sort out or treat yourself!
L’événement Vide grenier Tresson a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Tresson (Sarthe)
- Marché artisanal et gourmand Tresson 15 novembre 2026