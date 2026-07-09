UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tresson

Vide grenier Tresson

dimanche 20 septembre 2026 · Tresson

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Parking derrière l'école
Ville
72440 Tresson
Département
Sarthe
Tarif

Tresson

Vide grenier

Parking derrière l’école Tresson Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

C’est le moment de faire du tri ou de vous faire plaisir !
6h30 arrivée des exposants (réservation obligatoire 2€ le mètre linéaire).
Buvette et barbecue sur place.   .

Parking derrière l’école Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23  faitesatresson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s time to sort out or treat yourself!

L’événement Vide grenier Tresson a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Tresson (Sarthe)