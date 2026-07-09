Informations pratiques

Tresson

Vide grenier

Parking derrière l’école Tresson Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

C’est le moment de faire du tri ou de vous faire plaisir !

6h30 arrivée des exposants (réservation obligatoire 2€ le mètre linéaire).

Buvette et barbecue sur place. .

Parking derrière l’école Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23 faitesatresson@gmail.com

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English :

It’s time to sort out or treat yourself!

L’événement Vide grenier Tresson a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois