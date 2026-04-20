Compeyre

Vide grenier troc de plants

Compeyre Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

De nombreuses animations gratuites sont proposées tout au long de la journée, vous trouverez ci-dessous le programme détaillé.

8h Ouverture du vide grenier et du troc de plants

10h : visite du poulailler collectif des Bons Becs, nourrissage des poules et ramassage des oeufs

11h : Apéritif animé par Zico

A partir de midi : repas sur réservation (voir informations ci-dessous)

14h30 : Promenade découverte du pastoralisme avec la Bergère

14h30 visite du village avec Anne-Lise

15h : Promenade des poules et nettoyage du poulailler



En continu pendant la journée

· Matin Ateliers créatifs pour les enfants avec la bibliothèque de Compeyre

· Atelier A la découverte des abeilles le matin, A la découverte des frelons l’après-midi avec Jean

· Stand de l’association Causse Compost : informations sur le compostage

· Stand des boulangers du Pain de Paulhe vente de pain, biscuits, fouace

· Stand L’atelier coutellerie de Ben de Paulhe, possibilité de faire affuter vos couteaux sur place

· Jeux proposés par les Bons becs

Nous proposons un repas convivial avec un plat unique Rougail saucisse et une tarte aux fruits en dessert qui pourra être pris sur place place des Merlets à partir de midi (tables et bancs prévus) ou à emporter chez vous ou sur votre stand. Le prix du repas est de 13€/adulte et 6€/enfant (demi portion). Possibilité de repas végétarien au même prix sur réservation. Des crêpes seront également à la vente et une buvette à votre disposition toute la journée.

Nous vous encourageons vivement à réserver votre repas avant le mercredi 22 avril (afin que nous puissions commander les bonnes quantités !). Pensez également à réserver un emplacement si vous souhaitez faire le vide grenier (tarif 2€/mètre). Pour réserver, veuillez contacter Sandrine au 0620758539 ou Sophie au 0627818012 ou par email à videgrenier.compeyre@gmail.com.

Nous espérons vous voir nombreux !

A bientôt

L’Association Les Bons Becs .

Compeyre 12520 Aveyron Occitanie +33 6 29 53 22 19 videgrenier.compeyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier troc de plants Compeyre a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)