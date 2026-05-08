Troisfontaines

Vide-grenier

Place de Vallerysthal Rue des Verriers Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers du FC Troisfontaines. Buvette, restauration et animations sur place.Tout public

0 .

Place de Vallerysthal Rue des Verriers Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 08 68 19 40 troisfontaines.fc@moselle.lgef.fr

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English :

FC Troisfontaines garage sale. Refreshments, food and entertainment on site.

L’événement Vide-grenier Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG