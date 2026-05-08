Vide-grenier Troisfontaines
Vide-grenier Troisfontaines dimanche 30 août 2026.
Troisfontaines
Vide-grenier
Place de Vallerysthal Rue des Verriers Troisfontaines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers du FC Troisfontaines. Buvette, restauration et animations sur place.Tout public
0 .
Place de Vallerysthal Rue des Verriers Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 08 68 19 40 troisfontaines.fc@moselle.lgef.fr
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English :
FC Troisfontaines garage sale. Refreshments, food and entertainment on site.
L’événement Vide-grenier Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG