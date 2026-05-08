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Vide-grenier Troisfontaines

Vide-grenier Troisfontaines dimanche 30 août 2026.

Adresse : Place de Vallerysthal Rue des Verriers

Ville : 57870 Troisfontaines

Département : Moselle

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Troisfontaines

Vide-grenier

Place de Vallerysthal Rue des Verriers Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide-greniers du FC Troisfontaines. Buvette, restauration et animations sur place.Tout public
0  .

Place de Vallerysthal Rue des Verriers Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 08 68 19 40  troisfontaines.fc@moselle.lgef.fr

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English :

FC Troisfontaines garage sale. Refreshments, food and entertainment on site.

L’événement Vide-grenier Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG