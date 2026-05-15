Troisfontaines

Fête du vélo et de la mobilité verte + rando du Castor

17 rue du stade Cour de l’école primaire Troisfontaines Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

La Vigilante vous invite à participer à al fête du vélo de la mobilité verte ! Au programme la traditionnelle Rando du castor Trois parcours fléchés VTT/Gravel de 20, 30 et 50 km en VTT, 70km en gravel (départs le matin). Ravitaillements sportifs assurés. mais aussi, une marche populaire de 11km avec ravitaillement avec départ libre le matin. Toutes ses activités sont sur pré-inscription sur HelloAsso, ou à prendre sur place (tarif majoré). De 11h00 à 17h00, il y aura au village exposants un show de BMX freeride gratuit. Egalement sur place essais de vélos pour toute la famille, troc vélos, jeux et parcours ludiques et restauration salée et sucrée.Tout public

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17 rue du stade Cour de l’école primaire Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 26 03 12 18 lavigilante.troisfontaines@gmail.com

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English :

La Vigilante invites you to take part in al fête du vélo de la mobilité verte! On the program: the traditional Rando du castor (Beaver Ride): Three signposted MTB/Gravel routes of 20, 30 and 50 km for mountain biking, 70km for gravel (departures in the morning). Refreshments provided. And a popular 11km walk with refreshments and a free start in the morning. All these activities can be pre-registered on HelloAsso, or taken on site (additional cost). From 11:00 a.m. to 5:00 p.m., there will be a free BMX freeride show in the exhibitors’ village. Also on site: bike trials for the whole family, bike swap, games and fun trails, and sweet and savoury food.

L’événement Fête du vélo et de la mobilité verte + rando du Castor Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG