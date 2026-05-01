Nuit du musée de la 2CV Musée de la 2 CV Troisfontaines
Nuit du musée de la 2CV Musée de la 2 CV Troisfontaines samedi 23 mai 2026.
Troisfontaines
Nuit du musée de la 2CV
Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la nuit des musées, le musée de la 2cv de Troisfontaines vous invite à découvrir l’ensemble de la collection. L’exposition sera en entrée libre jusqu’à minuit.Tout public
0 .
Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 51 46 27 50 info.musee2cv@gmail.com
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English :
On the occasion of Museum Night, the Musée de la 2cv de Troisfontaines invites you to discover its entire collection. Admission is free until midnight.
L’événement Nuit du musée de la 2CV Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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