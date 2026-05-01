Nuit du musée de la 2CV Musée de la 2 CV Troisfontaines

Troisfontaines

Nuit du musée de la 2CV

Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la nuit des musées, le musée de la 2cv de Troisfontaines vous invite à découvrir l’ensemble de la collection. L’exposition sera en entrée libre jusqu’à minuit.Tout public

0 .

Musée de la 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 51 46 27 50 info.musee2cv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of Museum Night, the Musée de la 2cv de Troisfontaines invites you to discover its entire collection. Admission is free until midnight.

L’événement Nuit du musée de la 2CV Troisfontaines a été mis à jour le 2026-05-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG