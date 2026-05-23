Vide grenier Route de Bordachumea Urrugne
Vide grenier Route de Bordachumea Urrugne mardi 14 juillet 2026.
Urrugne
Vide grenier
Route de Bordachumea Complexe Sportif de Socoa Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Deux étudiantes originaires d’Urrugne et participons au 4L Trophy 2027, un raid humanitaire et solidaire à destination du Maroc. À bord d’une Renault 4L, notre objectif est d’acheminer des fournitures scolaires, sportives et médicales aux enfants les plus démunis, tout en vivant une aventure humaine et sportive unique.
Lors de cette journée, il y aura
-une buvette et un espace restauration,
-une vente de gâteaux,
-ainsi qu’une vente de goodies réalisés par nos soins pour soutenir notre participation au 4L Trophy. .
Route de Bordachumea Complexe Sportif de Socoa Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 84 91 91 nesk4lagunak@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Urrugne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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