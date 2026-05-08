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Vide grenier Urrugne

Vide grenier Urrugne

Vide grenier Urrugne dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place René Soubelet

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Urrugne

Vide grenier

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Buvette et Snacks sur place.   .

Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 63 58 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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