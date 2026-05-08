Vide grenier Urrugne
Vide grenier Urrugne dimanche 9 août 2026.
Urrugne
Vide grenier
Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Buvette et Snacks sur place. .
Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 63 58
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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