Usclas-d’Hérault

VIDE GRENIER

Place de la Mairie Usclas-d’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier dans le village avec de nombreux objets à chiner !

Vide grenier dans le village avec de nombreux objets à chiner ! .

Place de la Mairie Usclas-d’Hérault 34230 Hérault Occitanie +33 6 25 49 52 99

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English : VIDE GRENIER

Flea market in the village with many items to bargain for!

L’événement VIDE GRENIER Usclas-d’Hérault a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS