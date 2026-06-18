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Vide-grenier Venteuges

Vide-grenier Venteuges dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43170 Venteuges

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Venteuges

Vide-grenier

Le bourg Venteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Vide-grenier à Venteuges organisé par l’association Vent’Joie Animation.
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Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 03 88 30  christian.plantin43@orange.fr

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English :

Flea market in Venteuges organized by the Vent’Joie Animation association.

L’événement Vide-grenier Venteuges a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier