Vide-grenier Venteuges
Vide-grenier Venteuges dimanche 12 juillet 2026.
Venteuges
Vide-grenier
Le bourg Venteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Vide-grenier à Venteuges organisé par l’association Vent’Joie Animation.
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Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 03 88 30 christian.plantin43@orange.fr
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English :
Flea market in Venteuges organized by the Vent’Joie Animation association.
L’événement Vide-grenier Venteuges a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier