Vide-Grenier rue du Porche Vergongheon
Vide-Grenier rue du Porche Vergongheon dimanche 28 juin 2026.
Vergongheon
Vide-Grenier
rue du Porche Rilhac Vergongheon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Organisé par le club d’animation de Rilhac
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rue du Porche Rilhac Vergongheon 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 00 41 67
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English :
Organized by the Rilhac Recreation Club
L’événement Vide-Grenier Vergongheon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne