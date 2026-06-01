Vide-Grenier rue du Porche Vergongheon

Vergongheon

Vide-Grenier

rue du Porche Rilhac Vergongheon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Organisé par le club d’animation de Rilhac

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rue du Porche Rilhac Vergongheon 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 00 41 67

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English :

Organized by the Rilhac Recreation Club

L’événement Vide-Grenier Vergongheon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne