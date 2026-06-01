Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Grenier rue du Porche Vergongheon

Vide-Grenier rue du Porche Vergongheon dimanche 28 juin 2026.

Lieu : rue du Porche

Adresse : Rilhac

Ville : 43360 Vergongheon

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vergongheon

Vide-Grenier

rue du Porche Rilhac Vergongheon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Organisé par le club d’animation de Rilhac
  .

rue du Porche Rilhac Vergongheon 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 00 41 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Rilhac Recreation Club

L’événement Vide-Grenier Vergongheon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne