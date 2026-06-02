Vide grenier Salle Yves Duteil Villefavard
Vide grenier Salle Yves Duteil Villefavard dimanche 5 juillet 2026.
Villefavard
Vide grenier
Salle Yves Duteil Le Bourg Villefavard Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez faire le plein de bonnes affaires lors de vide grenier ! Vous y trouverez peut-être l’objet que vous cherchez depuis si longtemps. Le Comité des Fêtes à prévu également une animation par Country Rose 87 et de la restauration sur place. .
Salle Yves Duteil Le Bourg Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 37 92 65
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Villefavard a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin