Vide grenier Salle Yves Duteil Villefavard

Villefavard

Vide grenier

Salle Yves Duteil Le Bourg Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez faire le plein de bonnes affaires lors de vide grenier ! Vous y trouverez peut-être l’objet que vous cherchez depuis si longtemps. Le Comité des Fêtes à prévu également une animation par Country Rose 87 et de la restauration sur place. .

Salle Yves Duteil Le Bourg Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 37 92 65

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Villefavard a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin