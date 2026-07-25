Vide grenier Villemandeur
samedi 22 août 2026 · Villemandeur
Informations pratiques
Villemandeur
Vide grenier
Rue du Vieux Bourg Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 06:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vide grenier
L’Union des Artisans et Commerçants de Villemandeur vous donne rendez-vous pour son premier vide-grenier ! Au programme fanfare, fête foraine, concert (19h),
tombola, buvette et restauration sur place ! Venez chiner, vous divertir
et partager un moment convivial au cœur de Villemandeur ! .
Rue du Vieux Bourg Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire uacv.villemandeur45@gmail.com
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English :
Flea market
L’événement Vide grenier Villemandeur a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS
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