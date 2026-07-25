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AGENDA · Villemandeur

Vide grenier Villemandeur

samedi 22 août 2026 · Villemandeur

Vide grenier Villemandeur

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue du Vieux Bourg
Ville
45700 Villemandeur
Département
Loiret
Tarif

Villemandeur

Vide grenier

Rue du Vieux Bourg Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 06:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Vide grenier
L’Union des Artisans et Commerçants de Villemandeur vous donne rendez-vous pour son premier vide-grenier ! Au programme fanfare, fête foraine, concert (19h),
tombola, buvette et restauration sur place ! Venez chiner, vous divertir
et partager un moment convivial au cœur de Villemandeur !   .

Rue du Vieux Bourg Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire   uacv.villemandeur45@gmail.com

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Villemandeur a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MONTARGIS

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