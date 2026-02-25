Vide grenier

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

La MJC La Pépinière de Yutz organise son grand vide-grenier !

Venez chiner, vendre, dénicher des trésors et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale !

Petite restauration sur place pour une pause gourmande tout au long de la journée.

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux et familial !Tout public

0 .

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

The MJC La Pépinière in Yutz is organizing its big garage sale!

Come and browse, sell, find treasures and make bargains in a friendly atmosphere!

Snacks and refreshments available all day long.

We look forward to seeing you there to share this warm, family-friendly event!

L’événement Vide grenier Yutz a été mis à jour le 2026-02-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME