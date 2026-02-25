Vide grenier Yutz
Vide grenier Yutz dimanche 15 mars 2026.
Vide grenier
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 16:00:00
Date(s) :
2026-03-15
La MJC La Pépinière de Yutz organise son grand vide-grenier !
Venez chiner, vendre, dénicher des trésors et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale !
Petite restauration sur place pour une pause gourmande tout au long de la journée.
On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux et familial !Tout public
0 .
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The MJC La Pépinière in Yutz is organizing its big garage sale!
Come and browse, sell, find treasures and make bargains in a friendly atmosphere!
Snacks and refreshments available all day long.
We look forward to seeing you there to share this warm, family-friendly event!
L’événement Vide grenier Yutz a été mis à jour le 2026-02-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME