Azay-le-Brûlé

Vide-greniers à Azay

Place de Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

C’est la saison des vide-greniers !

Venez faire le plein de bonnes affaires à l’occasion de ce prochain rendez-vous, à Azay-le-Brûlé ! .

Place de Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 75 28 53

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English : Vide-greniers à Azay

L’événement Vide-greniers à Azay Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre