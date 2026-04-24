Vide-greniers à Azay Azay-le-Brûlé
Vide-greniers à Azay Azay-le-Brûlé dimanche 10 mai 2026.
Azay-le-Brûlé
Vide-greniers à Azay
Place de Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
C’est la saison des vide-greniers !
Venez faire le plein de bonnes affaires à l’occasion de ce prochain rendez-vous, à Azay-le-Brûlé ! .
Place de Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 75 28 53
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English : Vide-greniers à Azay
L’événement Vide-greniers à Azay Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Haut Val De Sèvre
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