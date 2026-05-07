Vide-greniers à Blondefontaine Blondefontaine
Vide-greniers à Blondefontaine Blondefontaine dimanche 16 août 2026.
Blondefontaine
Vide-greniers à Blondefontaine
Blondefontaine Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Organisé par le comité des Fêtes de Blondefontaine.
Buvette et restauration sur place. .
Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 80 03 comitedesfetes.blondefontaine@gmail.com
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English : Vide-greniers à Blondefontaine
L’événement Vide-greniers à Blondefontaine Blondefontaine a été mis à jour le 2026-05-07 par JUSSEY TOURISME