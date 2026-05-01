Calamane

Vide-Greniers à Calamane

Place de la Mairie Calamane Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par le comité des fêtes

Organisé par le comité des fêtes. Buvette et petite restauration sur place

.

Place de la Mairie Calamane 46150 Lot Occitanie +33 6 78 69 60 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Comité des fêtes

L’événement Vide-Greniers à Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot