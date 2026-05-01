Vide-Greniers à Calamane Calamane
Vide-Greniers à Calamane Calamane dimanche 10 mai 2026.
Calamane
Vide-Greniers à Calamane
Place de la Mairie Calamane Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisé par le comité des fêtes
Organisé par le comité des fêtes. Buvette et petite restauration sur place
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Place de la Mairie Calamane 46150 Lot Occitanie +33 6 78 69 60 42
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English :
Organized by the Comité des fêtes
L’événement Vide-Greniers à Calamane Calamane a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot