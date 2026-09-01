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AGENDA · Chartrier-Ferrière

Vide-greniers à Chartrier Ferrière Chartrier-Ferrière

dimanche 27 septembre 2026 · Chartrier-Ferrière

Vide-greniers à Chartrier Ferrière Chartrier-Ferrière

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Le bourg
Ville
19600 Chartrier-Ferrière
Département
Corrèze
Tarif

Chartrier-Ferrière

Vide-greniers à Chartrier Ferrière

Le bourg Chartrier-Ferrière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide-greniers organisé par l’Association Causs’toujours.
Inscriptions jusqu’au 13 septembre au 06 21 20 03 54
Toute la journée, sur place snack, buvette, crêpes …   .

Le bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 20 03 54 

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English : Vide-greniers à Chartrier Ferrière

L’événement Vide-greniers à Chartrier Ferrière Chartrier-Ferrière a été mis à jour le 2026-08-05 par Brive Tourisme

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