Vide-greniers à Chartrier Ferrière Chartrier-Ferrière
dimanche 27 septembre 2026 · Chartrier-Ferrière
Informations pratiques
Chartrier-Ferrière
Vide-greniers à Chartrier Ferrière
Le bourg Chartrier-Ferrière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide-greniers organisé par l’Association Causs’toujours.
Inscriptions jusqu’au 13 septembre au 06 21 20 03 54
Toute la journée, sur place snack, buvette, crêpes … .
Le bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 20 03 54
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English : Vide-greniers à Chartrier Ferrière
L’événement Vide-greniers à Chartrier Ferrière Chartrier-Ferrière a été mis à jour le 2026-08-05 par Brive Tourisme
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