Vide-Greniers à Cours Bellefont-La Rauze
Vide-Greniers à Cours Bellefont-La Rauze jeudi 14 mai 2026.
Bellefont-La Rauze
Vide-Greniers à Cours
Bellefont-La Rauze Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier pour l'association Iris Tess Comme chaque année venez chiner et manger à cours
Vide grenier pour l'association Iris Tess Comme chaque année venez chiner et manger à cours. Le vide grenier est organisé pour aider Iris atteinte d'une sclérocornée.
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Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie +33 6 25 37 12 18
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English :
Vide grenier pour l'association Iris Tess Like every year, come and bargain-hunt and eat during the fair
L’événement Vide-Greniers à Cours Bellefont-La Rauze a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot