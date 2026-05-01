Bellefont-La Rauze

Vide-Greniers à Cours

Bellefont-La Rauze Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier pour l'association Iris Tess Comme chaque année venez chiner et manger à cours

Vide grenier pour l'association Iris Tess Comme chaque année venez chiner et manger à cours. Le vide grenier est organisé pour aider Iris atteinte d'une sclérocornée.

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Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie +33 6 25 37 12 18

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English :

Vide grenier pour l'association Iris Tess Like every year, come and bargain-hunt and eat during the fair

L’événement Vide-Greniers à Cours Bellefont-La Rauze a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot