Vide Greniers à Espartignac Gare d’Espartignac Espartignac
dimanche 23 août 2026 · Gare d'Espartignac · Espartignac
Informations pratiques
Espartignac
Vide Greniers à Espartignac
Gare d’Espartignac Chemin du POC Espartignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide-greniers inédit dans un lieu ombragé, sur le chemin du P.O.C. à la gare d’Espartignac.
5 ml gratuits.
Réservations exposants 06 72 12 47 33 ou jmf-loisirsculture-espart@orange.fr .
Gare d’Espartignac Chemin du POC Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 47 33 jmf-loisirsculture-espart@orange.fr
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English : Vide Greniers à Espartignac
L’événement Vide Greniers à Espartignac Espartignac a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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