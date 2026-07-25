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Vide Greniers à Espartignac Gare d’Espartignac Espartignac

dimanche 23 août 2026 · Gare d'Espartignac · Espartignac

Vide Greniers à Espartignac Gare d’Espartignac Espartignac

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Gare d'Espartignac
Adresse
Chemin du POC
Ville
19140 Espartignac
Département
Corrèze
Tarif

Espartignac

Vide Greniers à Espartignac

Gare d’Espartignac Chemin du POC Espartignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Vide-greniers inédit dans un lieu ombragé, sur le chemin du P.O.C. à la gare d’Espartignac.
5 ml gratuits.
Réservations exposants 06 72 12 47 33 ou jmf-loisirsculture-espart@orange.fr   .

Gare d’Espartignac Chemin du POC Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 47 33  jmf-loisirsculture-espart@orange.fr

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English : Vide Greniers à Espartignac

L’événement Vide Greniers à Espartignac Espartignac a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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