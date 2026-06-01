Visite de l’arboretum, Arboretum Al Gaulhia, Espartignac

Visite de l’arboretum 18 – 20 septembre Arboretum Al Gaulhia Corrèze

5 € par personne. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de l’arboretum.

Accueil des visiteurs avec présentation du site et remise d’un plan. Un QR code permet d’accéder à une visite audioguidée sur téléphone portable. Des panneaux pédagogiques jalonnent l’ensemble du parcours.

Possibilité de visite le matin, sur demande, en appelant le 06 82 23 53 94.

Arboretum Al Gaulhia 1125 route de l’Arboretum, 19140 Espartignac Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 21 53 Le parc paysager classé « ensemble arboré remarquable » en 2014 et jardin remarquable en 2017 qui s’étend sur une superficie de près de 10 hectares, constitue un ensemble au service de la biodiversité. Une mosaïque de milieux (tourbière, plan d’eau, zones sèches et zones humides) offre une grande diversité floristique et faunistique.

Tout au long de votre parcours, vous pourrez découvrir un peuplement de châtaigniers labellisé « Arbre Remarquable de France », 80 espèces de bambous, plus de 900 variétés d’arbres et arbustes, nombreuses graminées, fougères, plantes aquatiques et nymphéas et surtout des lotus s’élevant jusqu’à 2m au-dessus de l’eau.

Visite libre de l’arboretum.

©Arboretum Al Gaulhia