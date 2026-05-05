Vide greniers à Festigny Le bourg Festigny
Vide greniers à Festigny Le bourg Festigny dimanche 14 juin 2026.
Festigny
Vide greniers à Festigny
Le bourg FESTIGNY Festigny Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers à Festigny Accueil des exposants à partir de 6h La buvette et la restauration sont assurées exclusivement par le comité des fêtes ainsi que l’organisation Inscription obligatoire au 06 35 21 10 78 Emplacement 1€ le mètre .
Le bourg FESTIGNY Festigny 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 21 10 78
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English : Vide greniers à Festigny
L’événement Vide greniers à Festigny Festigny a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Clamecy Haut Nivernais