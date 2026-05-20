Floressas

Vide-Greniers à Floressas

Parvis du château Floressas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité des Fêtes de Floressas organise un vide grenier sur le parking du Château .

Le Comité des Fêtes de Floressas organise un vide grenier sur le parking du Château .

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Parvis du château Floressas 46700 Lot Occitanie +33 6 77 80 11 87

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English :

The Comité des Fêtes de Floressas is organizing a garage sale in the Château parking lot.

L’événement Vide-Greniers à Floressas Floressas a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble