Vide-Greniers à Floressas Floressas
Vide-Greniers à Floressas Floressas dimanche 7 juin 2026.
Floressas
Vide-Greniers à Floressas
Parvis du château Floressas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des Fêtes de Floressas organise un vide grenier sur le parking du Château .
Le Comité des Fêtes de Floressas organise un vide grenier sur le parking du Château .
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Parvis du château Floressas 46700 Lot Occitanie +33 6 77 80 11 87
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English :
The Comité des Fêtes de Floressas is organizing a garage sale in the Château parking lot.
L’événement Vide-Greniers à Floressas Floressas a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble