Informations pratiques

Frasne-le-Château

Vide-greniers à Frasne-le-Château

Grande rue Frasne-le-Château Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers organisé par l’association Cap Détente à Frasne-le-Château de 8h30 à 17h00 dans la Grande Rue. Buvette et petite restauration sur place.

Pour les exposants, inscriptions au 06.64.63.17.14 ou asso.capdetente@gmail.com .

Grande rue Frasne-le-Château 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 63 17 14 asso.capdetente@gmail.com

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English : Vide-greniers à Frasne-le-Château

L’événement Vide-greniers à Frasne-le-Château Frasne-le-Château a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY