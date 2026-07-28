Vide-greniers à Frasne-le-Château Frasne-le-Château
dimanche 13 septembre 2026 · Frasne-le-Château
Informations pratiques
Frasne-le-Château
Vide-greniers à Frasne-le-Château
Grande rue Frasne-le-Château Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide-greniers organisé par l’association Cap Détente à Frasne-le-Château de 8h30 à 17h00 dans la Grande Rue. Buvette et petite restauration sur place.
Pour les exposants, inscriptions au 06.64.63.17.14 ou asso.capdetente@gmail.com .
Grande rue Frasne-le-Château 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 63 17 14 asso.capdetente@gmail.com
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English : Vide-greniers à Frasne-le-Château
L’événement Vide-greniers à Frasne-le-Château Frasne-le-Château a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY