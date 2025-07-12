Vide-greniers à la Magdelaine/Tarn, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Informations pratiques

Vide-greniers à la Magdelaine/Tarn Dimanche 19 juillet, 09h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

3ml 6€ avec emplacement de la voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:00:00+02:00

VIDE-GRENIER À LA MAGDELAINE-SUR-TARN !

Le dimanche 19 juillet, venez chiner, vendre, flâner… et profiter d’une journée conviviale à L’Auditorium.info !

Que vous soyez à la recherche d’une bonne affaire, d’un objet vintage, d’un jouet d’enfance ou simplement d’une belle balade en famille, notre vide-grenier est le rendez-vous de l’été.

Vide-grenier de 9h à 18h

L’Auditorium.info – 110 chemin de la Barthe – La Magdelaine-sur-Tarn

Vous souhaitez exposer ?

Emplacement avec voiture incluse

3 mètres linéaires : 6 € seulement

Réservation : https://www.lauditorium.info/…/vide-greniers-nord…/

06 76 86 86 29

Et parce qu’une journée de chine ouvre l’appétit…

La Guinguette vous accueille de 9h à 23h59 !

Restauration sur place

Nos Box Tapas à 5 €

Bar & cocktails

Ambiance musicale toute la journée

Installez-vous à l’ombre des arbres, prenez le temps de déjeuner, de partager un verre entre amis et profitez d’un véritable esprit guinguet.

Entrée visiteurs gratuite

Dimanche 19 juillet

L’Auditorium.info – La Magdelaine-sur-Tarn

Chinez, dégustez, profitez… et passez une journée qui sent bon les vacances !

Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lauditorium.info/2025/07/12/vide-greniers-nord-toulouse-la-magdelaine-sur-tarn-villemur-bessi%C3%A8res-gratentour-montberon-montastruc-paulhac-bouloc/ »}] [{« link »: « https://www.lauditorium.info/…/vide-greniers-nord…/ »}]

Organisé par L’Auditorium.info. Vous avez des objets dont vous n’avez plus l’utilité ? Donnez-leur une seconde vie tout en faisant un geste pour la planète !

Vide-greniers à la Magdelaine/Tarn