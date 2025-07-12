Vide-greniers à la Magdelaine/Tarn, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn
dimanche 19 juillet 2026 · Lauditorium.info · La Magdelaine-sur-Tarn
Informations pratiques
Vide-greniers à la Magdelaine/Tarn Dimanche 19 juillet, 09h00 Lauditorium.info Haute-Garonne
3ml 6€ avec emplacement de la voiture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:00:00+02:00
VIDE-GRENIER À LA MAGDELAINE-SUR-TARN !
Le dimanche 19 juillet, venez chiner, vendre, flâner… et profiter d’une journée conviviale à L’Auditorium.info !
Que vous soyez à la recherche d’une bonne affaire, d’un objet vintage, d’un jouet d’enfance ou simplement d’une belle balade en famille, notre vide-grenier est le rendez-vous de l’été.
Vide-grenier de 9h à 18h
L’Auditorium.info – 110 chemin de la Barthe – La Magdelaine-sur-Tarn
Vous souhaitez exposer ?
Emplacement avec voiture incluse
3 mètres linéaires : 6 € seulement
Réservation : https://www.lauditorium.info/…/vide-greniers-nord…/
06 76 86 86 29
Et parce qu’une journée de chine ouvre l’appétit…
La Guinguette vous accueille de 9h à 23h59 !
Restauration sur place
Nos Box Tapas à 5 €
Bar & cocktails
Ambiance musicale toute la journée
Installez-vous à l’ombre des arbres, prenez le temps de déjeuner, de partager un verre entre amis et profitez d’un véritable esprit guinguet.
Entrée visiteurs gratuite
Dimanche 19 juillet
L’Auditorium.info – La Magdelaine-sur-Tarn
Chinez, dégustez, profitez… et passez une journée qui sent bon les vacances !
Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lauditorium.info/2025/07/12/vide-greniers-nord-toulouse-la-magdelaine-sur-tarn-villemur-bessi%C3%A8res-gratentour-montberon-montastruc-paulhac-bouloc/ »}] [{« link »: « https://www.lauditorium.info/…/vide-greniers-nord…/ »}]
Organisé par L’Auditorium.info. Vous avez des objets dont vous n’avez plus l’utilité ? Donnez-leur une seconde vie tout en faisant un geste pour la planète !
Vide-greniers à la Magdelaine/Tarn
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