Larnagol

Vide-greniers à Larnagol

Rue Centrale et cour du château Larnagol Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vide-greniers organisé à Larnagol par le comité des fêtes

Vide-greniers organisé à Larnagol par le comité des fêtes. Les visiteurs pourront chiner tout au long de la journée et profiter d’un moment de partage au cœur du village. Accueil et buvette sur place. Manifestation ouverte au grand public.

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Rue Centrale et cour du château Larnagol 46160 Lot Occitanie +33 6 11 58 59 16 evenementslarnagol@gmail.com

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English :

Vide-greniers organized in Larnagol by the Comité des fêtes

L’événement Vide-greniers à Larnagol Larnagol a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Figeac