Vide-greniers à Larnagol Larnagol
Vide-greniers à Larnagol Larnagol samedi 9 mai 2026.
Larnagol
Vide-greniers à Larnagol
Rue Centrale et cour du château Larnagol Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Vide-greniers organisé à Larnagol par le comité des fêtes
Vide-greniers organisé à Larnagol par le comité des fêtes. Les visiteurs pourront chiner tout au long de la journée et profiter d’un moment de partage au cœur du village. Accueil et buvette sur place. Manifestation ouverte au grand public.
.
Rue Centrale et cour du château Larnagol 46160 Lot Occitanie +33 6 11 58 59 16 evenementslarnagol@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vide-greniers organized in Larnagol by the Comité des fêtes
L’événement Vide-greniers à Larnagol Larnagol a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Figeac