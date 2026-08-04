Vide-Greniers à Lestards Lestards
mercredi 26 août 2026 · Lestards
Informations pratiques
Lestards
Vide-Greniers à Lestards
Le Bourg Lestards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Vide-greniers dans le bourg de Lestards, connu pour son église au toit de chaume, unique en France. Emplacement gratuit.
Inscriptions et réservations obligatoires jusqu’au 26 août 2026 au 06 76 73 61 72 ou mairiedelestards@wanadoo.fr .
Le Bourg Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 73 61 72
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English : Vide-Greniers à Lestards
L’événement Vide-Greniers à Lestards Lestards a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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