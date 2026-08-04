Informations pratiques

Lestards

Vide-Greniers à Lestards

Le Bourg Lestards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 08:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Vide-greniers dans le bourg de Lestards, connu pour son église au toit de chaume, unique en France. Emplacement gratuit.

Inscriptions et réservations obligatoires jusqu’au 26 août 2026 au 06 76 73 61 72 ou mairiedelestards@wanadoo.fr .

Le Bourg Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 73 61 72

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English : Vide-Greniers à Lestards

L’événement Vide-Greniers à Lestards Lestards a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze