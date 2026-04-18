Marcillac-la-Croze

Vide-greniers à Marcillac-La-Croze

Bourg Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Envie de faire de bonnes affaires ou de donner une seconde vie à vos objets ? Venez flâner parmi les stands de notre vide-greniers convivial !

Buvette, sandwiches et frites toute la journée .

Bourg Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 42 78

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English : Vide-greniers à Marcillac-La-Croze

L’événement Vide-greniers à Marcillac-La-Croze Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme