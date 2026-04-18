Vide-greniers à Marcillac-La-Croze Marcillac-la-Croze
Vide-greniers à Marcillac-La-Croze Marcillac-la-Croze dimanche 7 juin 2026.
Marcillac-la-Croze
Vide-greniers à Marcillac-La-Croze
Bourg Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Envie de faire de bonnes affaires ou de donner une seconde vie à vos objets ? Venez flâner parmi les stands de notre vide-greniers convivial !
Buvette, sandwiches et frites toute la journée .
Bourg Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 42 78
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English : Vide-greniers à Marcillac-La-Croze
L’événement Vide-greniers à Marcillac-La-Croze Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme