Informations pratiques

Mélisey

Vide-Greniers à Mélisey

MELISEY Mélisey Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Grand vide-grenier (env. 80 exposants) dès 6h00 du matin

Restauration et buvette sur place toute la journée

Réservation obligatoire au 03.86.75.79.40 (après 20h00)

3 mètres gratuits puis 2 € le mètre supplémentaire .

MELISEY Mélisey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 79 40

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English : Vide-Greniers à Mélisey

L’événement Vide-Greniers à Mélisey Mélisey a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois