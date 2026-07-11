Vide-Greniers à Mélisey Mélisey
samedi 15 août 2026 · Mélisey
Informations pratiques
Mélisey
Vide-Greniers à Mélisey
MELISEY Mélisey Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Grand vide-grenier (env. 80 exposants) dès 6h00 du matin
Restauration et buvette sur place toute la journée
Réservation obligatoire au 03.86.75.79.40 (après 20h00)
3 mètres gratuits puis 2 € le mètre supplémentaire .
MELISEY Mélisey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 79 40
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English : Vide-Greniers à Mélisey
L’événement Vide-Greniers à Mélisey Mélisey a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois