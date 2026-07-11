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Vide-Greniers à Mélisey Mélisey

samedi 15 août 2026 · Mélisey

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
MELISEY
Ville
89430 Mélisey
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Mélisey

Vide-Greniers à Mélisey

MELISEY Mélisey Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Grand vide-grenier (env. 80 exposants) dès 6h00 du matin
Restauration et buvette sur place toute la journée
Réservation obligatoire au 03.86.75.79.40 (après 20h00)
3 mètres gratuits puis 2 € le mètre supplémentaire   .

MELISEY Mélisey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 79 40 

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English : Vide-Greniers à Mélisey

L’événement Vide-Greniers à Mélisey Mélisey a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois