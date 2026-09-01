Vide-greniers à Mézères Mézères
dimanche 13 septembre 2026 · Mézères
Informations pratiques
Mézères
Vide-greniers à Mézères
Route de Vioches Mézères Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le comité des fêtes de Mézères organise son traditionnel vide-greniers.
Venez faire de bonnes affaires pour la rentrée !
Buvette sur place et tombola.
Exposants, installation à partir de 6h sans réservation.
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Route de Vioches Mézères 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdf.mezeres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mézères Festival Committee is organizing its traditional yard sale.
Come find some great deals for back-to-school!
Refreshments will be available on site, and there will be a raffle.
Vendors: Set up starting at 6 a.m.; no reservations required.
L’événement Vide-greniers à Mézères Mézères a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay