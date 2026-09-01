Informations pratiques

Mézères

Vide-greniers à Mézères

Route de Vioches Mézères Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le comité des fêtes de Mézères organise son traditionnel vide-greniers.

Venez faire de bonnes affaires pour la rentrée !

Buvette sur place et tombola.

Exposants, installation à partir de 6h sans réservation.

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Route de Vioches Mézères 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdf.mezeres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mézères Festival Committee is organizing its traditional yard sale.

Come find some great deals for back-to-school!

Refreshments will be available on site, and there will be a raffle.

Vendors: Set up starting at 6 a.m.; no reservations required.

L’événement Vide-greniers à Mézères Mézères a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay