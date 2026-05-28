Nuzéjouls

Vide-greniers à Nuzéjouls

400 Place du Théron à Nuzéjouls Nuzéjouls Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier, vente de matériel occasion par particulier et ou professionnel, organisé par l'association du personnel communal (APCT).

Vide grenier, vente de matériel occasion par particulier et ou professionnel, organisé par l'association du personnel communal (APCT).

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400 Place du Théron à Nuzéjouls Nuzéjouls 46150 Lot Occitanie +33 6 47 71 88 80 apct46@orange.fr

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English :

Vide grenier, sale of second-hand equipment by private individuals and or professionals, organized by the Association du Personnel Communal (APCT).

L’événement Vide-greniers à Nuzéjouls Nuzéjouls a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot