Informations pratiques

Saint-Andiol

Vide-greniers A.P.E.

Dimanche 27 septembre 2026 de 5h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 05:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

GRAND VIDE-GRENIER DE L’APE À SAINT-ANDIOL ! ✨

C’est le moment de faire du tri, de dénicher de super pépites ou simplement de passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Bonne cause Tous les bénéfices serviront au profit de l’école du village grâce à l’APE Saint-Andiol !



Quand ? Dimanche 27 septembre 2026

⏰ Horaire De 5h30 à 18h00

Lieu Parc du Château Saint-Andiol

Sur place Buvette et snacks pour régaler les petits comme les grands gourmands !



VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?

Stand 6 mètres linéaires

Tarifs 10€ pour les St-Andiolais | 15€ pour les extérieurs

SANS RÉSERVATION ! Premier arrivé, premier installé !



Renseignements 06 52 48 53 48 .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 48 53 48 ape.st.andiol@gmail.com

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English :

BIG YARD SALE BY THE SAINT-ANDIOL PARENT-TEACHER ASSOCIATION! ?

L’événement Vide-greniers A.P.E. Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence