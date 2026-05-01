Vide-Greniers à Pontcirq Terrain de la colonie Pontcirq

Pontcirq

Vide-Greniers à Pontcirq

Terrain de la colonie D 660 Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Festi'Pontcirq organise son traditionnel vide-greniers marché artisanal fleurs, plantes légumes

Festi'Pontcirq organise son traditionnel vide-greniers marché artisanal fleurs, plantes légumes. Il se déroulera sur le terrain de la colonie de vacances. Petite restauration et buvette sur place.

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Terrain de la colonie D 660 Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 77 83 71 94 festipontcirq@gmail.com

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English :

Festi'Pontcirq organizes its traditional garage sale craft market flowers, vegetable plants

L’événement Vide-Greniers à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot