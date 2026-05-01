Vide-Greniers à Pontcirq Terrain de la colonie Pontcirq
Vide-Greniers à Pontcirq Terrain de la colonie Pontcirq jeudi 14 mai 2026.
Pontcirq
Vide-Greniers à Pontcirq
Terrain de la colonie D 660 Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Festi'Pontcirq organise son traditionnel vide-greniers marché artisanal fleurs, plantes légumes
Festi'Pontcirq organise son traditionnel vide-greniers marché artisanal fleurs, plantes légumes. Il se déroulera sur le terrain de la colonie de vacances. Petite restauration et buvette sur place.
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Terrain de la colonie D 660 Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 6 77 83 71 94 festipontcirq@gmail.com
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English :
Festi'Pontcirq organizes its traditional garage sale craft market flowers, vegetable plants
L’événement Vide-Greniers à Pontcirq Pontcirq a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot