Vide-greniers à Prin-Deyrançon Prin-Deyrançon
dimanche 13 septembre 2026 · Prin-Deyrançon
Informations pratiques
Prin-Deyrançon
Vide-greniers à Prin-Deyrançon
Grande Rue Prin-Deyrançon Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-greniers du Foyer Rural de Prin-Deyrançon dimanche 13 septembre 2026 de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Prin-Deyrançon.
2€ le mètre linéaire (minimum 4 mètres avec véhicule)
Buvette et restauration sur place .
Grande Rue Prin-Deyrançon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 99 18 foyeruralpryn@gmail.com
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English : Vide-greniers à Prin-Deyrançon
L’événement Vide-greniers à Prin-Deyrançon Prin-Deyrançon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Niort Marais Poitevin