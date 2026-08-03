Informations pratiques

Prin-Deyrançon

Vide-greniers à Prin-Deyrançon

Grande Rue Prin-Deyrançon Deux-Sèvres

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-greniers du Foyer Rural de Prin-Deyrançon dimanche 13 septembre 2026 de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Prin-Deyrançon.

2€ le mètre linéaire (minimum 4 mètres avec véhicule)

Buvette et restauration sur place .

Grande Rue Prin-Deyrançon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 99 18 foyeruralpryn@gmail.com

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English : Vide-greniers à Prin-Deyrançon

L’événement Vide-greniers à Prin-Deyrançon Prin-Deyrançon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Niort Marais Poitevin