VIDE-GRENIERS A QUATRE MAINS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
dimanche 27 septembre 2026 · SALLE CLAUDE NOUGARO · Revel
Informations pratiques
Revel
VIDE-GRENIERS A QUATRE MAINS
SALLE CLAUDE NOUGARO Avenue de Castres Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
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L’association des assistantes maternelles, À Quatre Mains, organise son vide-greniers à la salle Nougaro, de 8h à 17h.
Buvette et petite restauration sur place. .
SALLE CLAUDE NOUGARO Avenue de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 6 23 37 68 10 asso.aquatremains@gmail.com
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L’événement VIDE-GRENIERS A QUATRE MAINS Revel a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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