VIDE-GRENIERS A QUATRE MAINS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

Informations pratiques

Revel

VIDE-GRENIERS A QUATRE MAINS

SALLE CLAUDE NOUGARO Avenue de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez dénicher les bonnes affaires !

L’association des assistantes maternelles, À Quatre Mains, organise son vide-greniers à la salle Nougaro, de 8h à 17h.

Buvette et petite restauration sur place. .

SALLE CLAUDE NOUGARO Avenue de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 6 23 37 68 10 asso.aquatremains@gmail.com

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L’événement VIDE-GRENIERS A QUATRE MAINS Revel a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE