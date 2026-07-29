MARCHÉ DE CRÉATEURS DE SAINT-FERREOL LAC DE SAINT-FERRÉOL Revel
dimanche 16 août 2026 · LAC DE SAINT-FERRÉOL · Revel
Informations pratiques
Revel
MARCHÉ DE CRÉATEURS DE SAINT-FERREOL
LAC DE SAINT-FERRÉOL Avenue de la plage Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez dénicher la perle rare !
Organisé par l’association Fait Main 31.
Achetez directement auprès des créateurs et producteurs des accessoires, bijoux, textiles, décorations, univers enfants, etc.
Au lac de Saint-Ferréol, de 11h à 19h. .
LAC DE SAINT-FERRÉOL Avenue de la plage Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and find that rare gem!
L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS DE SAINT-FERREOL Revel a été mis à jour le 2026-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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