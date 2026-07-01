Informations pratiques

Quissac-en-Quercy

Vide-greniers à Quissac-en-Quercy

Le Bourg Quissac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

A l'occasion de la fête du village le comité des fêtes vous convie à un grand vide-greniers qui se tiendra toute la journée

A l'occasion de la fête du village le comité des fêtes vous convie à un grand vide-greniers qui se tiendra toute la journée.

L'emplacement est gratuit pour tous les exposants! Buvette et restauration rapide sur place. Venez nombreux, faire la fête avec nous dans notre beau village du Causse au cœur du Quercy ! Le meilleur accueil vous est réservé !

.

Le Bourg Quissac-en-Quercy 46320 Lot Occitanie +33 6 89 84 89 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the village festival, the festival committee invites you to a large yard sale that will be held all day long

L’événement Vide-greniers à Quissac-en-Quercy Quissac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Figeac