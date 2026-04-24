Vide-greniers à Soturac Soturac
Vide-greniers à Soturac Soturac vendredi 1 mai 2026.
Soturac
Vide-greniers à Soturac
Le Bourg Soturac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Comme le veut la tradition, le 1er mai, c'est vide-greniers à Soturac
Comme le veut la tradition, le 1er mai, c'est vide-greniers à Soturac. Venez chiner. Buvette et petite restauration sur place.
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Le Bourg Soturac 46700 Lot Occitanie +33 6 43 01 14 00
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English :
As tradition dictates, May 1st is garage sale day at Soturac
L’événement Vide-greniers à Soturac Soturac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cahors Vallée du Lot