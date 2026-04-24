Soturac

Vide-greniers à Soturac

Le Bourg Soturac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme le veut la tradition, le 1er mai, c'est vide-greniers à Soturac

Comme le veut la tradition, le 1er mai, c'est vide-greniers à Soturac. Venez chiner. Buvette et petite restauration sur place.

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Le Bourg Soturac 46700 Lot Occitanie +33 6 43 01 14 00

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English :

As tradition dictates, May 1st is garage sale day at Soturac

L’événement Vide-greniers à Soturac Soturac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cahors Vallée du Lot