AGENDA · Surgy
Vide-greniers à Surgy Surgy Surgy
dimanche 6 septembre 2026 · Surgy
Informations pratiques
Surgy
Vide-greniers à Surgy
Surgy 1 Place Etienne Gagneux 58500 SURGY Surgy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide-greniers à Surgy Organisé par le Club des Roches Emplacement gratuit Buvette, snack Infos 06 31 26 38 18 .
Surgy 1 Place Etienne Gagneux 58500 SURGY Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18
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English : Vide-greniers à Surgy
L’événement Vide-greniers à Surgy Surgy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais