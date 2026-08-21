Vide-greniers à Surgy Surgy Surgy

Informations pratiques

Surgy

Vide-greniers à Surgy

Surgy 1 Place Etienne Gagneux 58500 SURGY Surgy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide-greniers à Surgy Organisé par le Club des Roches Emplacement gratuit Buvette, snack Infos 06 31 26 38 18 .

Surgy 1 Place Etienne Gagneux 58500 SURGY Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18

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English : Vide-greniers à Surgy

L’événement Vide-greniers à Surgy Surgy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais