Vide greniers à Trucy l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux
Vide greniers à Trucy l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux dimanche 24 mai 2026.
Trucy-l’Orgueilleux
Vide greniers à Trucy l’Orgueilleux
TRUCY-L’ORGUEILLEUX Trucy-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide-grenier à Trucy-l’Orgueilleux Buvette et restauration sur place Installation à partir de 7h 2 mètres gratuits +1€ le mètre supplémentaire Infos et réservation 06 23 03 20 33 (Mme Charton) .
TRUCY-L’ORGUEILLEUX Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 03 20 33
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L’événement Vide greniers à Trucy l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais