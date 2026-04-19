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Vide-greniers à Vantoux Vantoux-et-Longevelle

Vide-greniers à Vantoux Vantoux-et-Longevelle vendredi 1 mai 2026.

Adresse : PLace mairie

Ville : 70700 Vantoux-et-Longevelle

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Vantoux-et-Longevelle

Vide-greniers à Vantoux

PLace mairie Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

L’association Vantoux à tout va organise une journée spéciale Chineuses et chineurs avec son traditionnel vide-greniers. Buvette, restauration, glaces….Pour ceux qui désirent exposer 5 mètres gratuit et 2 € le métrage supplémentaires.   .

PLace mairie Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   jocelyne.rivet@wanadoo.fr

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English : Vide-greniers à Vantoux

L’événement Vide-greniers à Vantoux Vantoux-et-Longevelle a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY