Vide-greniers à Vantoux Vantoux-et-Longevelle
Vide-greniers à Vantoux Vantoux-et-Longevelle vendredi 1 mai 2026.
Vantoux-et-Longevelle
Vide-greniers à Vantoux
PLace mairie Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association Vantoux à tout va organise une journée spéciale Chineuses et chineurs avec son traditionnel vide-greniers. Buvette, restauration, glaces….Pour ceux qui désirent exposer 5 mètres gratuit et 2 € le métrage supplémentaires. .
PLace mairie Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté jocelyne.rivet@wanadoo.fr
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English : Vide-greniers à Vantoux
L’événement Vide-greniers à Vantoux Vantoux-et-Longevelle a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY