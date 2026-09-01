AGENDA · Vaylats
Vide-greniers à Vaylats Vaylats
dimanche 13 septembre 2026 · Vaylats
Informations pratiques
Vaylats
Vide-greniers à Vaylats
Place de la salle polyvalente Vaylats Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par L' Association la Passerelle de Vaylats
Organisé par L' Association la Passerelle de Vaylats
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Place de la salle polyvalente Vaylats 46230 Lot Occitanie +33 6 42 40 53 18
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English :
Organized by L' Association la Passerelle de Vaylats
L’événement Vide-greniers à Vaylats Vaylats a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot