Informations pratiques

Vaylats

Vide-greniers à Vaylats

Place de la salle polyvalente Vaylats Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par L' Association la Passerelle de Vaylats

Organisé par L' Association la Passerelle de Vaylats

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Place de la salle polyvalente Vaylats 46230 Lot Occitanie +33 6 42 40 53 18

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English :

Organized by L' Association la Passerelle de Vaylats

L’événement Vide-greniers à Vaylats Vaylats a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot