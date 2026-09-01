Vide-greniers à Vitteaux Vitteaux
dimanche 13 septembre 2026 · Vitteaux
Informations pratiques
Vitteaux
Vide-greniers à Vitteaux
place du docteur quignard Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association la Cergondine vous invite à son vide grenier.
N’hésitez pas à réserver vos places au 06/88/15/77/75
Prix emplacement: don libre
Sur place vente de sandwich, buvette et jeux pour enfants.
Tirage de tombola vers 15h.
Tous les profits seront reverser aux résidents de l’EHPAD de Vitteaux. .
place du docteur quignard Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 15 77 75 cergondine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers à Vitteaux
L’événement Vide-greniers à Vitteaux Vitteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Vitteaux (Côte-d'Or)
- Exposition : Au fil du canal de Bourgogne à travers l’Auxois, Office de tourisme de vitteaux, Vitteaux 19 septembre 2026
- Visite et démonstration du pressoir de Cessey, Pressoir de Cessey, Vitteaux 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Pressoir de Cessey et démonstration Pressoir Vitteaux 19 septembre 2026
- Visites guidées « top chrono », Office de tourisme de Vitteaux, Vitteaux 20 septembre 2026
- Visite libre de la cour de l’hôtel Piget, Hôtel Piget, Vitteaux 20 septembre 2026