Informations pratiques

Vitteaux

Vide-greniers à Vitteaux

place du docteur quignard Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association la Cergondine vous invite à son vide grenier.

N’hésitez pas à réserver vos places au 06/88/15/77/75

Prix emplacement: don libre

Sur place vente de sandwich, buvette et jeux pour enfants.

Tirage de tombola vers 15h.

Tous les profits seront reverser aux résidents de l’EHPAD de Vitteaux. .

place du docteur quignard Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 15 77 75 cergondine@gmail.com

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English : Vide-greniers à Vitteaux

L’événement Vide-greniers à Vitteaux Vitteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT des Terres d’Auxois