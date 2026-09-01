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AGENDA · Vitteaux

Vide-greniers à Vitteaux Vitteaux

dimanche 13 septembre 2026 · Vitteaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
place du docteur quignard
Ville
21350 Vitteaux
Département
Côte-d'Or
Tarif

Vitteaux

Vide-greniers à Vitteaux

place du docteur quignard Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’association la Cergondine vous invite à son vide grenier.
N’hésitez pas à réserver vos places au 06/88/15/77/75
Prix emplacement: don libre
Sur place vente de sandwich, buvette et jeux pour enfants.
Tirage de tombola vers 15h.
Tous les profits seront reverser aux résidents de l’EHPAD de Vitteaux.   .

place du docteur quignard Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 15 77 75  cergondine@gmail.com

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English : Vide-greniers à Vitteaux

L’événement Vide-greniers à Vitteaux Vitteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT des Terres d’Auxois

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